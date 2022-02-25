В повестке дня ЕАЭС оперативные вопросы, сводящие к минимуму негативные последствия: Никол Пашинян

Геополитические развития окажут свое влияние на экономическую атмосферу ЕАЭС, в этом контексте очень важно обсудить, какие оперативные решения следует принять, чтобы минимизировать эти негативные последствия или, по возможности, обойти их. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Итоги 2021 года были положительными для ЕАЭС. Правда, 2021 год в целом был кризисным, но объемы торговли внутри ЕАЭС выросли, это хороший сигнал для всех нас. Очень важно отметить, что есть потенциал для расширения региона ЕАЭС, есть страны-наблюдатели, с которыми мы эффективно сотрудничаем, кроме того, есть интерес со стороны и других стран. Это тоже позитивный процесс», - представил Никол Пашинян.

Премьер-министр РА выразил надежду, что им удастся проводить такую политику, что в сложившейся ситуации ЕАЭС укрепился бы как экономическая платформа и продолжал подавать позитивные импульсы для развития экономики стран-членов.

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Казахстане. Никол Пашинян в Нур-Султане участвует в заседании Евразийского межправительственного совета. 24 февраля состоялось заседание Совета в узком составе, 25 февраля - в расширенном составе.