Мы защищаем наше государство в одиночку: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Unian, Зеленский заявил, что Россия уже второй день бомбит города Украины. Он отметил, что Россия не ориентируется в направлениях, в результате чего под ударом оказываются не только военные объекты, но и жилые дома.

«Цель этих атак - оказать на нас давление, не только на власть, но и на всех украинцев. Украинские защитники в первый день не допустили оперативного плана вторжения», - сказал он, добавив, что на большинстве направлений противника удалось остановить, шли бои.

Владимир Зеленский заявил, что все это напоминает 1941 год. «Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», - сказал он.

Он отметил, что военные максимально выполняют поставленные перед ними задачи. Зеленский призвал всех украинцев мобилизоваться, чтобы помочь друг другу и украинской армии.

«Судьба Украины зависит только от нас. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты «Калибр» беспомощны против нашей свободы», - сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что России в любом случае придется говорить с ними, как прекратить боевые действия и прекратить вторжение. «Чем раньше начнутся переговоры, тем меньше потерь будет у России», - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины обратился и к россиянам. «Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киева. Всем гражданам [России], которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны», - заявил Владимир Зеленский.