Цены на цветные металлы - 24-02-22

ЛОНДОН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 4.71% и составила 3445.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.30% и составила 9935.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.02% и составила 2366.00 долларов США, цена на никель выросла на 4.27% и составила 25650.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.97% и составила 45325.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.25% и составила 3649.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 73290.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.