Войска США не вовлечены и не будут вовлечены в конфликт России с Украиной: Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что войска США не вовлечены и не будут вовлечены в конфликт России с Украиной.

Как передает «Арменпресс», выступая в Белом доме, президент США подчеркнул, что американские войска направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты союзников по НАТО.

«Хотя в прошлом году мы предоставили Украине оборонную помощь на сумму около 650 миллионов долларов, повторяю, наши Вооруженные силы не участвуют, и не будут участвовать в конфликте России с Украиной. Наши силы отправляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты наших союзников по НАТО. Как я ясно дал понять, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО всей силой американской мощи», - заявил Джо Байден.