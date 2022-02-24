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На острове Змеиный не осталось ни одного уцелевшего здания из-за обстрелов России: ВМС Украины

На острове Змеиный не осталось ни одного уцелевшего здания из-за обстрелов России: ВМС Украины

Россия пытается захватить остров Змеиный: из-за обстрелов РФ там не осталось ни одного уцелевшего здания. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВМС ВС Украины.

«Ситуация по поводу российского вторжения: РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого совершен авиационный налет российским «Су-24». На данный момент на острове не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова», – говорится в сообщении.


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