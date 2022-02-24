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В Харьковской области ввели комендантский час

В Харьковской области ввели комендантский час

В Харьковской области Украины вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"В Харьковской области вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра", - сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua.


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