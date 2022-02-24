Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов

Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на пресс-конференции в четверг действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.

По его словам, санкции вводятся в отношении трех банков, более 300 российских депутатов, в также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации. В финансовом секторе Швейцария должны будет поддержать ранее введенные санкции Евросоюза. Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.

"Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в постановление в виде мер по борьбе их обходом (через территорию Швейцарии – ред.). Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввел санкции, будет принят как есть", - сказал Кассис.