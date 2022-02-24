Украина предлагает вернуться на путь мира: Зеленский

Украина предлагает вернуться на путь мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - сказал Зеленский в видеообращении.