Отменены рейсы из Еревана в Краснодар, Киев и Сочи
Из-за ситуации в Украине отменены запланированные на 24 февраля рейсы из Еревана в Россию и Украину. В беседе с Арменпресс в Комитете гражданской авиации сообщили, что запланированные на 24 февраля рейсы в Краснодар, Киев и Сочи отменены.
Две разные авиакомпании должны были выполнить регулярные рейсы в Краснодар, одна в Киев, столицу Украины, и одна - в Сочи.
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