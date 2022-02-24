Отменены рейсы из Еревана в Краснодар, Киев и Сочи

Из-за ситуации в Украине отменены запланированные на 24 февраля рейсы из Еревана в Россию и Украину. В беседе с Арменпресс в Комитете гражданской авиации сообщили, что запланированные на 24 февраля рейсы в Краснодар, Киев и Сочи отменены.

Две разные авиакомпании должны были выполнить регулярные рейсы в Краснодар, одна в Киев, столицу Украины, и одна - в Сочи.