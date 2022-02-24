В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме", - написал Кличко в Telegram.

Он попросил киевлян вовремя возвращаться домой. "При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметил мэр.