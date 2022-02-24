Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

ЮНЕСКО призывает соблюдать международное гуманитарное право в свете конфликта на Украине

ЮНЕСКО призывает соблюдать международное гуманитарное право в свете конфликта на Украине

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает к соблюдению международного гуманитарного права в условиях конфликта на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО, распространенном в четверг пресс-службой организации.

"ЮНЕСКО призывает соблюдать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) и два протокола к ней, чтобы обеспечить предотвращение ущерба культурному наследию во всех его формах", - отмечается в коммюнике.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]