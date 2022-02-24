Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-02-22

ЕРЕВАН, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 февраля, курс доллара США вырос на 1.00 драмa и составил 479.78 драм. Курс евро сократился на 5.91 драмa и составил 537.55 драм. Курс российского рубля сократился на 0.34 драмa и составил 5.69 драм. Курс британского фунта сократился на 6.65 драмa и составил 644.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 132.05 драмa и составила 29380.54 драм. Цена серебра выросла на 2.24 драмa и составила 371.83 драм. Цена платины выросла на 96.64 драмa и составила 16828.98 драм.