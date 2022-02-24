Азиатские индексы - 24-02-22

ТОКИО, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.81% и составил 25970.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.25% и составил 1857.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.70% и составил 3429.96 пункта, а HANG SENG снизился на 3.21% и составил 22901.56 пункта.