Азиатские индексы - 24-02-22
ТОКИО, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.81% и составил 25970.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.25% и составил 1857.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.70% и составил 3429.96 пункта, а HANG SENG снизился на 3.21% и составил 22901.56 пункта.
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