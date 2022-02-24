Премьер-министр Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе

Премьер-министр Никол Пашинян в Нур-Султане принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня состоялось заседание межправсовета в узком составе, в котором приняли участие также председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов развития интеграционных механизмов на евразийском пространстве в различных сферах. В частности, они касались промышленности, таможни, информационных систем, организации электронной торговли, транспортной коммуникации и других сфер.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе запланировано на 25 февраля.