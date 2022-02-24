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НАТО не планирует размещать войска на территории Украины

НАТО не планирует размещать войска на территории Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отсутствии сил НАТО на территории Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нет, на Украине войск НАТО нет, нет вообще", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, у НАТО "нет никаких ни планов, ни намерений размещать натовские войска на Украине".

"О чем мы говорили, так об усилении сил НАТО на восточном фланге альянса, на территории НАТО, и мы усиливаем его", - добавил Столтенберг.


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