И.о. президента Армении принял сопредседателя Комитета межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС

И.о. президента Армении Ален Симонян принял сегодня сопредседателя Комитета межпарламентского сотрудничества Армения-ЕС Марину Кальюранд и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Ален Симонян поблагодарил Марину Кальюранд, постоянного докладчика по Армении в Европейском парламенте Андрея Ковачева и постоянного докладчика по Азербайджану Желяну Зовко за их беспристрастную позицию и усилия по мирному урегулированию кризисов на Южном Кавказе. И.о.президента подтвердил, что углубление партнерских отношений между Республикой Армения и Европейским союзом и государствами-членами ЕС является одним из приоритетов внешней политики Армении.

Стороны коснулись вопросов мира и безопасности в регионе, подчеркнув важность продолжения переговорного процесса по урегулированию вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ. В этом контексте подчеркнута необходимость полного выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также устранения последствий нарушений Азербайджаном этих договоренностей, включая возвращение армянских военнопленных и заложников, безоговорочного соблюдения режима прекращения огня и вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения.

Стороны также обменялись мнениями о втором заседании Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения в Ереване, а также заседаний бюро и постоянных комитетов Парламентской ассамблеи «Евронест».