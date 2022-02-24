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Евросоюз проведет переговоры по ситуации на Украине с G7 и НАТО в ближайшее время

Евросоюз проведет переговоры по ситуации на Украине с G7 и НАТО в ближайшее время

Лидеры стран ЕС проведут переговоры с главами стран G7 и НАТО, чтобы обсудить российскую специальную военную операцию. Как сообщается в опубликованном в четверг заявлении Евросовета, переговоры состоятся в ближайшее время.

"Мы координируем наши ответные действия с соседями и международными партнерами, включая НАТО и G7, лидеры которых вскоре встретятся", - говорится в заявлении.

Ранее о предстоящей встрече лидеров Евросовета и стран G7 сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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