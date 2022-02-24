Генсек НАТО подтвердил проведение 25 февраля виртуального саммита альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение в пятницу виртуального саммита лидеров стран союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах альянса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - сообщил он.

Столтенберг пояснил, что на саммите будут обсуждаться меры по защите союзников в условиях "новой реальности". "У нас пока нет ответов, но это будет другая Европа после того, что произошло сегодня", - добавил он.

Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.