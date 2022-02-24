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Состоялась вторая встреча специальных представителей Армении и Турции

Состоялась вторая встреча специальных представителей Армении и Турции

24 февраля в Вене состоялась встреча специальных представителей в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна с послом Сердаром Кылычем.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией, о чем договорились во время их первой встречи в Москве.

Они обменялись мнениями о возможных совместных конкретных шагах в этом направлении, подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий.


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