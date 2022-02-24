Подразделения ВС РФ вошли в Киевскую область

Вооруженные силы Российской Федерации пересекли государственную границу в районе Киевской области. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, российская техника прошла через блокпост Вильча, несмотря на сопротивление украинских военнослужащих.

«Кроме того, обстрел из «Града» велся из расположения на участке «Млаховка» Житомирского отряда пограничной службы.

«Следует отметить, что пограничные подразделения в зависимости от обстановки дислоцируются на резервных позициях и действуют во взаимодействии с ВС Украины и Национальной гвардией», - говорится в сообщении.