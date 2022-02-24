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Макрон предлагает созвать саммит НАТО "как можно быстрее"

Макрон предлагает созвать саммит НАТО "как можно быстрее"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал созвать внеочередной саммит Североатлантического альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Макрон предлагает созвать саммит НАТО как можно быстрее", - указывается в сообщении.

В нем отмечается, что пожелание о созыве такого совещания в связи с событиями на Украине высказано после консультаций "с партнерами и союзниками".


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