Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал созвать внеочередной саммит Североатлантического альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Макрон предлагает созвать саммит НАТО как можно быстрее", - указывается в сообщении.

В нем отмечается, что пожелание о созыве такого совещания в связи с событиями на Украине высказано после консультаций "с партнерами и союзниками".