Макрон предлагает созвать саммит НАТО "как можно быстрее"
15:56, 24 Февраль, 2022
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал созвать внеочередной саммит Североатлантического альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Макрон предлагает созвать саммит НАТО как можно быстрее", - указывается в сообщении.
В нем отмечается, что пожелание о созыве такого совещания в связи с событиями на Украине высказано после консультаций "с партнерами и союзниками".
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