Если Азербайджан искренен, то должен немедленно решить вопрос пленных: Адрюс Кубилюс

Сопредседатель Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс считает, что если заявления азербайджанской стороны о мире и стабильности в регионе являются искренним желанием, то они должны немедленно решить вопрос о возвращении пленных. Такое мнение в интервью «Арменпресс» высказал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента, сопредседатель ПА Евронест Андрюс Кубилюс, говоря об отношениях Армения-ЕС, либерализации визового режима для армян, результатах Армении в борьбе с коррупцией, подчеркивая важность того, чтобы говорить об этом в европейских структурах.

- Г-н Кубилюс, в Ереване состоялись заседания Бюро и Комитетов Парламентской ассамблеи «Евронест». Во-первых, как бы Вы оценили эти заседания, какие важные вопросы Вы бы выделили?

- Во-первых, было очень приятно приехать в Ереван. Я хотел бы поблагодарить армянскую делегацию в Парламентской ассамблее «Евронест», которая отвечала за их организацию, за прием. Это первые очные сессии после перерыва почти в 2 года, когда мы заседали в онлайн режиме. Нам очень приятно находиться в Ереване. Относительно содержания. Прежде всего, комитеты обсудили очень важные отчеты по энергетической безопасности, «Зеленый курс», который является очень важной темой во всем ЕС. Разумеется, мы также подробно обсудили вопрос безопасности на Южном Кавказе. Мы, конечно, обсудили и последние события - агрессию России против Украины. И мы сделали специальное заявление по этому поводу, с одной стороны, это очень критично по отношению к тому, что делает Кремль, президент Путин. В заявлении подчеркивается суверенитет Украины, а также говорится о том, что ЕС должен сделать для укрепления Украины. Это были самые важные темы, которые мы обсуждали в Ереване.

- Вы - сопредседатель структуры, членами которой являются и Армения, и Азербайджан. Какую роль может сыграть Парламентская ассамблея «Евронест» в укреплении стабильности в нашем регионе и разрешении конфликта?

- В первую очередь, конечно, мы Парламентская ассамблея. Это скорее орган, который может обсуждать какие-то вопросы, советовать, что должны решать национальные правительства или европейские институты, но мы не орган, принимающий решения. Важно, что у вас была и делегация из Азербайджана. Мы обсудили проблемы Южного Кавказа, пригласили видных экспертов из Армении и Азербайджана, чтобы получить общее представление по всей ситуации и вариантах дальнейших развитий. Потом, конечно, мы обсудили некоторые очень болезненные темы, которые необходимо решать. Но я надеюсь, что то, что мы можем назвать нормализацией армяно-азербайджанских отношений, армяно-турецких отношений, может продолжаться. Я очень рад, что Шарль Мишель, президент Европейского совета на последнем саммите Восточного партнерства в Брюсселе, в декабре организовал неформальную встречу между премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым. Насколько мне известно, это был разговор, который длился около 5 часов. Вроде бы, вполне рациональный разговор. Конечно, в такой ситуации очень сложно избежать всех эмоций с обеих сторон, но рациональность – это то, что может принести стабильность и мир. Есть разные вопросы, которые необходимо решать, такие как демаркация границ, открытие коммуникаций, таких как железные дороги, автомобильные дороги и так далее. Это практические программы, которые нужно продвигать. И я надеюсь, что все стороны в этом очень важном регионе будут искать пути для создания этих возможностей. Это наше видение, ЕС может сыграть свою роль, предложить платформы для обсуждения. Именно этим сейчас занимается ПА «Евронест». Это хорошая площадка для дискуссий, эти дискуссии иногда бывают эмоциональными, иногда горячими. В любом случае, мы не только смотрим в прошлое, но и пытаемся заглянуть в будущее. Я думаю, что Армения может рассказать о своих успехах гораздо шире, не только в Парламентской ассамблее «Евронест», но и в Европейском парламенте. Я пошутил, сказав, что вы, армяне, очень хорошо умеете держать свои достижения в глубоком секрете. Например, то, чего добилась Армения за последние годы в борьбе с коррупцией, весьма примечательно. Но это не очень известно в Европе, и страны Восточного партнерства должны поучиться у Армении, как добиться такого результата. Парламентская ассамблея «Евронест» может информировать о ваших достижениях, а также предложить платформу для диалога. Это особенно необходимо для мира и стабильности в регионе.

- Вы в Вашей статье «Закавказье. Армянская дилемма» упомянули о второй Нагорно-Карабахской войне, о Геноциде, совершенном против армянского народа. Приведу цитату: «Наиболее яркими деталями здесь являются геноцид, совершенный против армянского народа и местоположение с опасным геополитическим соседством». Итак, г-н Кубилюс, другими словами, можем ли мы назвать вторую войну в Нагорном Карабахе актом геноцида против армянского народа?

- Я думаю, что цитата, вероятно, неточна.

- Я цитирую лишь небольшой фрагмент.

- Я говорил, что это очень болезненная история Армении, что вы столкнулись с геноцидом, который признала, и Литва. Это было во время Первой мировой войны, это трагедия, которую мы должны помнить. Это сильно влияет на ваше мышление. Но я также сказал в той статье, что после второй войны в Нагорном Карабахе, которая была действительно катастрофой, армяне должны глубже вникнуть в свою историю, свои достижения, свои проблемы и попытаться сделать определенный пересмотр своей национальной стратегии. И я процитировал известного американского историка Джереми Даймонда в его книге «Переворот». Он рассказал истории 7 больших стран, которые в своей истории столкнулись с национальной катастрофой, и тогда они смогли реально пересмотреть свое стратегическое видение того, как страна должна оправиться от этой трагедии, как она должна перейти к другим позициям, изменениям в стратегии, и так далее.

- Спустя 1,5 года после второй войны в Нагорном Карабахе Азербайджан продолжает удерживать военнопленных. Имеются доказательства применения к ним пыток. Какую роль может сыграть Парламентская ассамблея «Евронест», в которую входит и Азербайджан, в принуждении Азербайджана к возвращению армянских пленников? Как Вы, Парламентская ассамблея, оцениваете такое поведение Азербайджана?

- Конечно, нас беспокоят нарушения прав человека, независимо от того, кто это делает. Это всегда наша забота. Однозначно скажу, что для построения стабильности и мира, прежде всего, доверие между соседями должно быть взаимным. Тяжело, я понимаю, у вас очень сложная история, сложно что-то рекомендовать. Но сначала необходим открытый диалог. И Парламентская ассамблея «Евронест» может обеспечить этот диалог, чтобы позволить Парламентам Армении и Азербайджана высказаться, обменяться мнениями. Мы можем выслушать обе стороны и, если одна из сторон делает что-то не так, совершает преступление против прав человека, мы можем очень четко выразить свое мнение, сделать очень четкое заявление. Но я еще и еще раз повторю, я много говорил армянским делегатам, депутатам армянского парламента, что вы должны стараться активнее участвовать в европейских институтах, в Европарламенте. Мы не так часто видимся с депутатами армянского парламента. Я сказал своим коллегам в армянском парламенте, что они должны учиться у грузинских и украинских парламентариев, у которых есть хорошая традиция: больше бывать в Брюсселе и Страсбурге, говорить и говорить о достижениях, проблемах, заботах. Именно это помогает членам Европарламента, европейским институтам, в первую очередь, лучше понимать те факты, о которых вы говорите. Во-вторую, это будет возможностью для армян поговорить не только о действительно больших проблемах, но и о тех достижениях, о которых я упомянул. Вы - страна, добившаяся значительных результатов в борьбе с коррупцией. «Трансперенси Интернэшнл» констатировала, что Армения за последние 4 года стала страной с самыми быстрыми реформами среди 180 стран. И тогда вы сможете показать, что у вас очень зрелая, очень глубокая демократия. Несмотря на катастрофу войны, ваш народ снова проголосовал, дав мандат новому правительству, которое в каком-то смысле проиграло войну. Это очень редкий случай, когда народ дает мандат правительству в такой ситуации, после такой национальной катастрофы. Я думаю, вы должны рассказать всю эту историю европейцам.

- Господин Кубилюс, однако, хотелось бы услышать Ваше мнение. Как Вы оцениваете такое поведение Азербайджана? Они до сих пор держат захваченных армянских военнопленных.

- Я думаю, что это большая ошибка. Я слышал от депутатов азербайджанского парламента, что они хотели бы работать во имя мира и стабильности в регионе. Если это действительно искреннее желание азербайджанской стороны, то они должны решить проблему немедленно.

- Хотела бы поговорить и об отношениях между Арменией и Европейским Союзом. В прошлом году вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Как, в каких сферах Вы видите потенциал для углубления отношений?

- Одно дело соглашение, которое есть, а второе, важны не только формальные отношения, но и все, что создает понимание в отношениях людей, политических отношениях между партиями. Вот в чем я хотел бы, чтобы армяне были активнее. В Брюссель, в Европарламент должны чаще приезжать депутаты, эксперты, различные институции, в первую очередь, чтобы рассказать о своих успехах, поговорить о своих проблемах. Проблемы действительно растут в этой части Европы, в восточной части. Мы видим, что делают российские власти, это будет продолжаться, мы должны быть готовы к любому развитию, поэтому отношения между Арменией и ЕС могут иметь большое значение. Одна из тем, которую мы выдвигаем, касается не только Армении, но и других стран Восточного партнерства. В частности те страны, у которых есть соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, таких как Украина, Грузия, Молдова, так называемое «Трио стран», учитывая региональную ситуацию, должны более активно участвовать в ускоренной интеграции с ЕС. И в первую очередь речь идет об интеграции в единый рынок, то есть экономической интеграции. Я думаю, что Армении также будет полезно рассмотреть некоторые направления, по которым интеграция будет продвигаться вперед. Вы знаете, что у нас другие отношения с ЕС по сравнению с Украиной, Грузией, Молдовой, но есть сферы, где это сотрудничество можно продвигать. Во-вторых, я думаю, вы должны требовать от ЕС того, что можете получить, более быстрого развития вопроса безвизового режима для армян. Насколько я понимаю, есть некоторые государства-члены, которые почему-то не хотят открывать эту возможность, которая открыта для грузин, украинцев, молдаван. И я думаю, что это очень важно, было бы очень хорошо дать такую возможность и армянам. Это то, к чему вы, армяне, мы -Европарламент, друзья Армении, можем попытаться стремиться.

- А в каких сферах есть перспективы сотрудничества между Арменией и Литвой?

- Я не рассматривал вопросы конкретных отношений, но мы можем поддержать и помочь в продвижении более широких отношений с ЕС. Мы можем помочь с нашими экспертами в различных областях, поделившись некоторыми знаниями о том, как европейские реформы могут быть реализованы в Армении. Я знаю, что наши специалисты очень интенсивно занимались реформой полиции, которую, как я понимаю, вам удалось провести, и достигнуты хорошие результаты. В других сферах тоже могут быть реформы - в медицине, здравоохранении, экономике. Мы можем быть полезны, привнося не только литовские знания, но и общеевропейские знания. Я снова буду говорить не только о формальных отношениях, но и об отношениях между людьми и различными политическими партиями. Это очень важно. В Вильнюсе прекрасно знают, какая у вас хорошая кухня, какие у вас хорошие вина.

- И в итоге, какие впечатления Вам удалось получить от Армении?

- Мое впечатление очень четкое, я хотел бы вернуться сюда как можно скорее, надолго, может быть, без политической повестки, просто чтобы насладиться этой замечательной страной и ее прекрасными людьми. У меня не было возможности увидеть больше, я все свое время провел в Ереване, но мне очень понравилось.

Интервью было проведено в дни пребывания Андрюса Кубилюса в Армении.

Интервью вела Анна Григорян.