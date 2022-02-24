В Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в управлении российской погранслужбы по Краснодарскому краю.

"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда "SGV-FLOT" и "SERAPHIM SAROVSKIY" подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны Мариуполя", — рассказали в ведомстве.

В результате обстрела нефтегруз "SGV-FLOT" получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды получил тяжелое ранение.

Огонь удалось потушить, оба судна продолжают движение. Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи направили пограничные сторожевые катера ФСБ.

Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.