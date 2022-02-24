Цена золота достигла максимума с января 2021 года

Стоимость золота в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в четверг достигла максимума с 6 января 2021 года, передает Арменпресс.

По состоянию на 7:24 мск, цена драгметалла росла на 2,13% - до $1 951 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 11:33 мск котировки замедлили рост до 1,67%, золото торговалось по $1 944,3 за унцию.

Цена палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex в четверг достигла максимума с 17 августа 2021 года. По состоянию на 11:35 мск, стоимость металла росла на 5,18%, до $2 567 за тройскую унцию.