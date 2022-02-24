Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", — заявил он, выступая на заседании Национального совета Австрии с посланием, передает Арменпресс.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.