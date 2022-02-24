Европарламент 1 марта созывает экстренное заседание по Украине

Европарламент и парламентские фракций выступили с заявлением по Украине, в котором говорится, что 1 марта они созовут экстренное заседание. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сайт Европарламента, ЕП строго осудил действия России.

«Украина - независимое и суверенное государство, ее территориальная целостность не подлежит обсуждению. Вторжение является необоснованным и незаконным. Это угроза европейской и региональной стабильности, а также основанному на правилах мировому порядку. Атака направлена на нашу модель демократического общества. Это не может остаться без ответа», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Европарламент поддерживает введение санкций против России, которые привлекут Кремль к ответственности за свои действия.

Европарламент выразил полную солидарность и поддержку Украине и ее народу.