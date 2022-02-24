Ален Симонян принял апостольского нунция Святого Престола в Армении Жозе Авелину Бетанкура

24 февраля исполняющий обязанности президента Республики Армения Ален Симонян принял апостольского нунция при Святом Престоле в Армении архиепископа Жозе Авелину Бетанкура.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, после обмена приветствиями состоялась беседа, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом, в которой была подтверждена заинтересованность и приверженность Армении углублению межгосударственных отношений со Святым Престолом. Ален Симонян отметил, что 30-летние дипломатические отношения основаны на общем историческом и духовном наследии.

Апостольский нунций Святого Престола в Армении Жозе Авелину Бетанкур отметил, что хотя дипломатическим отношениям исполняется 30 лет, но дружба наших народов имеет более чем 2 000-летнюю историю.

Исполняющий обязанности президента высоко оценил решение Святейшего Престола о создании в Ереване Апостольской нунциатуры, что свидетельствует о значимости межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом и происходящих в нашем регионе событиях. В этом контексте была отмечена необходимость защиты, сохранения и восстановления армянских духовных и историко-культурных памятников в районах, перешедших под контроль Азербайджана вследствие 44-дневной войны.