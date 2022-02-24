Некоторые армяне выезжают из Донецка, но основная часть предпочитает остаться
На фоне событий на Украине некоторые армяне, проживающие в Донецке, изъявили желание выехать, но большинство предпочитает остаться.
Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал председатель Донецкого областного представительства Союза армян Украины Ваагн Матевосян.
«Мы разработали план эвакуации еще несколько недель назад. В частности, уехали армяне, изъявившие желание покинуть Донецкую область. Мы помогли тем, у кого не было машин. Многие предпочли остаться в Донецке, не хотят покидать свои дома», - сказал Ваагн Матевосян.
Он сообщил, что в разных уголках Украины, а также в Донецке создаются очереди в банках, банкоматах и аптеках. Люди не могут обналичить свои деньги. Есть очереди и на заправках.
«В городе слышны выстрелы, чувствуется, что работает тяжелая артиллерия, но сейчас я затруднюсь дать более подробную информацию. Скажу только, что среди армян нет раненых», - отметил Ваагн Матевосян.
Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.
Анна Гзирян
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