Некоторые армяне выезжают из Донецка, но основная часть предпочитает остаться

На фоне событий на Украине некоторые армяне, проживающие в Донецке, изъявили желание выехать, но большинство предпочитает остаться.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал председатель Донецкого областного представительства Союза армян Украины Ваагн Матевосян.

«Мы разработали план эвакуации еще несколько недель назад. В частности, уехали армяне, изъявившие желание покинуть Донецкую область. Мы помогли тем, у кого не было машин. Многие предпочли остаться в Донецке, не хотят покидать свои дома», - сказал Ваагн Матевосян.

Он сообщил, что в разных уголках Украины, а также в Донецке создаются очереди в банках, банкоматах и аптеках. Люди не могут обналичить свои деньги. Есть очереди и на заправках.

«В городе слышны выстрелы, чувствуется, что работает тяжелая артиллерия, но сейчас я затруднюсь дать более подробную информацию. Скажу только, что среди армян нет раненых», - отметил Ваагн Матевосян.

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.

Анна Гзирян