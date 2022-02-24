Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 455

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 8 455. Скончался 41 человек, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 584 454 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 206 человек, с начала пандемии – 1 447 969. Скончались 16 022.

За сутки сделано 36 918 тестов, в том числе 22 936 на антиген и 13 982 ПЦР-теста.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 22,9%, за последние 14 дней – 29,17%, за последние семь дней – 26,71%.

К этому времени в Грузии сделано 2 808 278 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 901.

В карантине в данное время находятся 7 человек, в стационарах – 5 096, в ковид-гостиницах – 781.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.