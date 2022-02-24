МАГАТЭ не видит доказательств программы создания ядерного оружия на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит никаких доказательств того, что на Украине имеется возможная программа создания ядерного оружия. Как передает Арменпресс, об этом в четверг заявил представитель МАГАТЭ немецкой газете Tagesspiegel.

"Наше агентство не нашло доказательств того, что ядерный материал, который, согласно заявлениям, имеется на Украине, был перенаправлен с мирного использования атомной энергии", - отметил представитель организации.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России. Говоря о средствах доставки ядерного оружия, Путин напомнил, что у Украины есть старые ракеты советского производства "Точка-У" дальностью порядка 110 километров, и, кроме того, в стране сохранились предприятия, обладающие необходимой компетенцией для модернизации таких вооружений. Киеву, по его словам, "не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто".