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Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В международном аэропорту «Нур-Султан» премьер-министра встретил заместитель премьер-министра Республику Казахстан, министр торговли и интеграции Ермек Кизатов.

Никол Пашинян примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, проводимого в столице Нур-Султане. Заседание 24 февраля пройдет в узком составе, 25 февраля в расширенном составе.


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