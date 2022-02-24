Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Ukrinform, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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