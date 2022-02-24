Сделаем то, что нужно нам и России: Лукашенко о признании независимости Донецкой и Луганской Республик

Республика Беларусь в ближайшее время примет решение о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. «Арменпресс» сообщает заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, со ссылкой на Агентство БЕЛТА.

«Этот вопрос стоит у нас на повестке дня. В ближайшее время мы сделаем то, что нужно нам и России», - сказал Лукашенко.