Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает белорусское Агентство БЕЛТА. Президент Беларуси озвучил необходимые условия для проведения этих переговоров.

«Чтобы снять напряжение, необходимо сесть за стол переговоров, но Россия никогда не сядет с ними за стол переговоров, пока не будут согласованы обсуждаемые вопросы. Россия поднимала эти вопросы перед НАТО, США, в том числе и перед Украиной. В общем, 5-6 вопросов, три из которых по Украине. Это демилитаризация Украины, отказ от вступления Украины в НАТО, а также прекращение боевых действий против Донецка и Луганска», - заявил Лукашенко.