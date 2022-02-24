Очереди и пустые полки: ситуация в Украине

В Украине, в связи с военной ситуацией, в разных городах появились очереди и скопления в магазинах, банках, разных пунктах обслуживания и у банкоматов.

Как передает «Арменпресс», «Укринформ» опубликовал на своей странице в Facebook фотографии из разных городов, на которых видны очереди и скопления людей.

В частности, в Киеве очередь автомобилей на газозаправочных станциях.

Скопления у аптек, банков.

Помимо очередей у банков и банкоматов, «Укринформ» опубликовал фотографии из магазинов, на которых видны пустые полки.

«The Insider» опубликовал видеоматериал, как многие покидают Киев на автомобилях.

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.