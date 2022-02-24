Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы приблизилось к 200

Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах приблизилось к двум сотням, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Больше всего рейсов - 84 отменено в "Домодедово", еще 8 задержаны, следует из табло аэропорта.

Еще 51 рейс отменен и 18 задержаны в "Шереметьево", 17 отменены и 16 задержаны во "Внуково".

В основном рейсы отменяются и задерживаются в направлении южных регионов, а также российского и зарубежного Причерноморья.

Среди них аэропорты Волгограда, Ростова-на-Дону, Минвод, Анапы, Нахичевани, Стамбула и Хургады.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта.

Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.