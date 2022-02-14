- 12:35 Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы приблизилось к 200
- 12:18 Министр обороны Украины выступил с обращением к украинцам
- 12:11 От международных партнеров ожидаем адресной реакции на незаконные действия Азербайджана: Акоп Аршакян
- 12:08 Глава МИД Германии созывает кризисный штаб в связи с ситуацией на Украине
- 11:30 Гнел Саносян представил группе послов подробности инвестиционной программы по участку Сисиан-Каджаран
- 11:28 Европейское агентство по авиабезопасности назвало территорию Украины зоной конфликта
- 11:25 Байден пообещал Зеленскому жесткие санкции в отношении России
- 11:22 Армянская община Украины готова в случае необходимости эвакуировать армян из горячих точек
- 11:09 12 аэропортов на юге России временно закрыты
- 11:07 В Армении за прошедший день подтверждено 764 случая заболевания COVID-19
- 11:07 ГСЧС Украины сообщила о пожарах на военных складах и о взрыве телебашни
- 10:52 Президент Турции созвал заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Украине
- 10:40 Украина сообщает о 5 сбитых российских самолетах и одном вертолете
- 10:18 Минобороны РФ утверждает, что пограничная служба Украины не оказывает сопротивления российским подразделениям
- 10:12 Делегация, возглавляемая министром обороны Армении, выехала в Россию
- 10:07 В составе «Алашкерта» новый вратарь
- 10:07 Посольство Армении в Украине находится на постоянной связи с гражданами Армении, проживающими в Украине
- 09:43 Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: Министерство обороны РФ
- 09:41 МО Армении призывает Азербайджан воздерживаться от распространения дезинформации о ситуации на границе
- 09:25 Украина обратилась за помощью к стратегическому союзнику Турции
- 09:22 Европейские индексы - 23-02-22
- 09:21 Американские индексы снизились - 23-02-22
- 09:20 Цены на цветные металлы - 23-02-22
- 09:18 Цены на драгоценные металлы выросли - 23-02-22
- 09:17 Цены на нефть выросли - 23-02-22
10:21, 23.02.2022
1550 просмотров В повестке Армении нет вопроса о признании независимости Донецкой и Луганской Республик: МИД РА
12:26, 19.02.2022
1159 просмотров Конгрессмен США призвал увеличить помощьпереселенным из Арцаха и привлечь к ответственности Азербайджан
12:02, 17.02.2022
1097 просмотров Угрозы властей Азербайджана арестовать Президента Республики Арцах - яркое проявление их террористической политики
13:20, 18.02.2022
1081 просмотров НС Арцаха призывает сопредседателей МГ немедленно возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта
21:30, 18.02.2022
1046 просмотров Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - замначальника ГШ ВС