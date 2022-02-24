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Министр обороны Украины выступил с обращением к украинцам

Министр обороны Украины выступил с обращением к украинцам

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев сохранять спокойствие.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает analitikaua.net. Сообщается, что ведется огонь в направлении восточной части Украины, поражаются важные объекты инфраструктуры.

«Украинская армия обороняется и контратакует российские силы. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы защитить вас», - сказал министр, призвав жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Он заявил, что ситуация находится под контролем, подчеркнув, что армия нуждается в поддержке народа.

«Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах - лучшая помощь на данный момент», - сказал Резников.

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.


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