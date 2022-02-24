Глава МИД Германии созывает кризисный штаб в связи с ситуацией на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок назначила на 8:30 (10:30 мск) заседание кризисного штаба правительства в министерстве иностранных дел, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МИД.

Бербок заявила, что "Россия нарушает элементарные правила международного порядка". "Вместе с нашими партнерами мы будем реагировать. Вся наша солидарность - с Украиной", - сказала Бербок.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на четверг объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов с помощью высокоточных средств поражения по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам, авиации Вооруженных сил Украины.