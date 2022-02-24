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Европейское агентство по авиабезопасности назвало территорию Украины зоной конфликта

Европейское агентство по авиабезопасности назвало территорию Украины зоной конфликта

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сообщило, что территория Украины является зоной активного конфликта, в связи с чем ее воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

"Напоминаем авиаперевозчикам, что сейчас это [территория Украины] зона активного конфликта", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что в нынешних условиях "воздушное пространство Украины и важнейшая инфраструктура, включая аэропорты, подвержены влиянию военных действий, что создает риски для безопасности гражданских воздушных судов". "В частности, существует опасность как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов", - подчеркнули в EASA.

"Наличие и возможное использование широкого спектра наземных и бортовых средств ведения боевых действий представляет высокий риск для гражданских полетов, выполняющихся на всех высотах и эшелонах полета", - заключили в Европейском агентстве по авиационной безопасности.


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