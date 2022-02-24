Гнел Саносян представил группе послов подробности инвестиционной программы по участку Сисиан-Каджаран

Министерство территориального управления и инфраструктуры и Департамент автомобильных дорог представили группе послов, аккредитованных в Армении, детали тендера по Инвестиционной программе автодорожного коридора Север-Юг, Транш 4 (участок Сисиан-Каджаран).

Как передает «Арменпресс», на указанном участке планируется строительство дороги второго технического порядка протяженностью около 60 км. На ней должно быть 27 мостов общей протяженностью в 4,7 км и 9 тоннелей общей протяженностью в 12,5 км (включая Баргушатский тоннель, длина которого составит около 8,7 км).

В своем вступительном слове министр Гнел Саносян отметил, что министерство объявило предварительный квалификационный этап тендера, и в течение 70 дней будет принимать заявки строительных компаний.

«Строительство этого участка дороги чрезвычайно важно для Армении с точки зрения стратегии, экономики и безопасности. Это довольно большая, интересная программа с множеством технических и профессиональных решений. Это будет довольно сложный и интересный участок. Мы просим Вашего содействия, чтобы вы передали как можно больше информации о проекте крупным строительным компаниям Ваших стран для участия в этом конкурсе. Наша цель -привлечь опытные компании с большими возможностями», - отметил Саносян.

Нарек Зулаян, начальник Отдела управления программами и закупками Департамента автомобильных дорог, представил проект дороги Сисиан-Каджаран, затем был показан фильм.

Начальник отдела закупок Дорожного управления Асмик Бархударян представила подробности тендера, который объявлен для выбора строительной компании.