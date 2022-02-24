Армянская община Украины готова в случае необходимости эвакуировать армян из горячих точек. Об этом «Арменпресс» сообщил проживающий в Киеве политобозреватель Марат Акопян.

«Речь идет об армянах Донецка и Луганска. Армянская община разработала план по эвакуации наших соотечественников из военной зоны. О такой необходимости пока не сообщается. У нас есть заранее оговоренные маршруты, транспорт, чтобы мы могли вывезти армян в случае необходимости, но повторюсь, пока такого вопроса нет», - сказал Марат Акопян.

Он отметил, что больше всего армян проживает в Донецке, до 50 000. Это община соразмерна Киеву, Одессе, Харькову. Марат Акопян сообщил, что они поддерживают связь и с посольством Армении.

«Как известно, в стране объявлено военное положение, это не впервой, армянская община знает, что делать. Работают все инфраструктуры, работает общественный транспорт. Но в Киеве очень много пробок. Те, кому удается попасть туда, делают свою работу. Люди стараются не паниковать», - сказал Марат Акопян.

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.

Анна Гзирян