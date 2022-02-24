ГСЧС Украины сообщила о пожарах на военных складах и о взрыве телебашни

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям информирует о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00 по местному времени, передает Арменпресс․

"Хмельницкая область: в результате артобстрела возгорания состава ГСМ воинской части с. Староконстантинов. Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец пожар на военных складах. Винницкая область: г.Тульчин и с.Бохан - пожар в воинских частях. г.Луцк - взорвана телебашня. Киевская область: пожар воинской части вблизи г. Бровары", - говорится в сообщении, размещенном на странице ГСЧС в Фейсбук.

Позже в сводке по состоянию на 07:20 появилась информация об обстреле аэродрома в г.Луцк, а также возгорании на других складах.