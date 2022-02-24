12 аэропортов на юге России временно закрыты

В связи с обострением ситуации вокруг Украины временно приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «РИА Новости», ограничения будут действовать до 2 марта.

Закрыты аэропорты:

Ростова-на-Дону (аэропорт «Платов»);

Краснодара (аэропорт «Пашковский»);

Анапы (аэропорт «Витязево»);

Аэропорт Геленджика;

Аэропорт Элисты;

Аэропорт Ставрополя;

Аэропорт Белгорода;

Аэропорт Брянска;

Аэропорт Орла;

Аэропорт Курска;

Аэропорт Воронежа;

Аэропорт Симферополя.

Отменено более 70 рейсов из аэропортов Москвы на юг страны. В частности, отменены рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Анапу, Геленджик, Симферополь, Волгоград и Астрахань.