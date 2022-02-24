12 аэропортов на юге России временно закрыты
11:09, 24 Февраль, 2022
В связи с обострением ситуации вокруг Украины временно приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «РИА Новости», ограничения будут действовать до 2 марта.
Закрыты аэропорты:
Ростова-на-Дону (аэропорт «Платов»);
Краснодара (аэропорт «Пашковский»);
Анапы (аэропорт «Витязево»);
Аэропорт Геленджика;
Аэропорт Элисты;
Аэропорт Ставрополя;
Аэропорт Белгорода;
Аэропорт Брянска;
Аэропорт Орла;
Аэропорт Курска;
Аэропорт Воронежа;
Аэропорт Симферополя.
Отменено более 70 рейсов из аэропортов Москвы на юг страны. В частности, отменены рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Анапу, Геленджик, Симферополь, Волгоград и Астрахань.
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