Президент Турции созвал заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал заседание Совета безопасности по ситуации в Украине.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщениям турецких СМИ, на заседании будут даны оценки ситуации в Украине. После заседания ожидается заявление президента Турции.