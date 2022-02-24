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Президент Турции созвал заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Украине

Президент Турции созвал заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал заседание Совета безопасности по ситуации в Украине.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщениям турецких СМИ, на заседании будут даны оценки ситуации в Украине. После заседания ожидается заявление президента Турции.


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