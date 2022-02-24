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Украина сообщает о 5 сбитых российских самолетах и одном вертолете

Украина сообщает о 5 сбитых российских самолетах и одном вертолете

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что сбито 5 российских самолетов и один вертолет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Ukraine.segodnya.

«По данным командования объединенных сил, 24 февраля сбито 5 самолетов и 1 вертолет агрессора. Объединенные силы дают достойный контрудар Вооруженным силам России. Воинские части находятся на своих позициях, противник несет потери», - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины призывают к спокойствию и доверию к украинской армии.


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