Украина сообщает о 5 сбитых российских самолетах и одном вертолете

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что сбито 5 российских самолетов и один вертолет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Ukraine.segodnya.

«По данным командования объединенных сил, 24 февраля сбито 5 самолетов и 1 вертолет агрессора. Объединенные силы дают достойный контрудар Вооруженным силам России. Воинские части находятся на своих позициях, противник несет потери», - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины призывают к спокойствию и доверию к украинской армии.