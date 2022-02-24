Минобороны РФ утверждает, что пограничная служба Украины не оказывает сопротивления российским подразделениям
Министерство обороны России утверждает, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.
Как передает «Арменпресс», это заявление распространило МО РФ.
МО РФ уверяет, что средства ПВО ВС Украины обезврежены. По данным Минобороны России, выведена из строя и военная инфраструктура авиабаз ВС Украины.
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