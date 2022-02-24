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Делегация, возглавляемая министром обороны Армении, выехала в Россию

Делегация, возглавляемая министром обороны Армении, выехала в Россию

Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 24 февраля с рабочим визитом выехала в Российскую Федерацию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении. В рамках визита запланированы встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и с другими высокопоставленными должностными лицами.


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