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В составе «Алашкерта» новый вратарь

В составе «Алашкерта» новый вратарь

Российский голкипер Артем Потапов (Леонов) перешел в ереванский «Алашкерт».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 27-летний вратарь выступал за российские команды «Краснодар», «Уфа», «Мордовия», «Крылья Советов», СКА-Хабаровск, хорватское «Лучко», белорусское «Торпедо» и «Динамо» Минск. До перехода в «Алашкерт» он выступал за «Кайсар» в Премьер-лиге Казахстана.


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