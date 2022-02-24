В составе «Алашкерта» новый вратарь

Российский голкипер Артем Потапов (Леонов) перешел в ереванский «Алашкерт».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 27-летний вратарь выступал за российские команды «Краснодар», «Уфа», «Мордовия», «Крылья Советов», СКА-Хабаровск, хорватское «Лучко», белорусское «Торпедо» и «Динамо» Минск. До перехода в «Алашкерт» он выступал за «Кайсар» в Премьер-лиге Казахстана.