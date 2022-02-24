Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России не наносят артиллерийских или воздушных ударов по городам Украины, сверхточным оружием поражается военная инфраструктура. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

«Сверхточными средствами поражения выводятся из строя объекты военной инфраструктуры Украины, противовоздушной обороны, военные аэропорты и военная авиация», - сообщили в военном ведомстве.

В Министерстве обороны заверили, что нет угроз для гражданского населения.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сообщил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий. Донбасские народные республики обратились к России. Я принял решение о проведении в связи с этим специальной военной операции», - заявил Путин в телеобращении к гражданам России.

Он добавил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Россия будет добиваться «демилитаризации и денацификации» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны.